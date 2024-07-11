Netanyahu'dan ateşkes açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Kudüs'te yaptığı görüşmede, "İsrail'in kırmızı çizgileri korunduğu sürece" Hamas ile esir takası mutabakatına hazır olduğunu" bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 7 Mayıs'ta işgal ettikleri Refah Sınır Kapısı'nı boşaltmayı kabul ettiklerini ancak bunun için Hamas'ın sınır kapısına geri dönmemesini şart koştuklarını ilan etti.