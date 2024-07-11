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Dünya

Netanyahu'dan ateşkes açıklaması

Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin İsrail tarafından da olumlu açıklamalar gelmeye başladı.

04:00 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:47 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Kudüs'te yaptığı görüşmede, "İsrail'in kırmızı çizgileri korunduğu sürece" Hamas ile esir takası mutabakatına hazır olduğunu" bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 7 Mayıs'ta işgal ettikleri Refah Sınır Kapısı'nı boşaltmayı kabul ettiklerini ancak bunun için Hamas'ın sınır kapısına geri dönmemesini şart koştuklarını ilan etti.



#İsrail
#Ateşkes
#Netanyahu
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