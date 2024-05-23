Netanyahu’dan savcıya tehdit

Afganistan Irak ve Suriye’de sayısız savaş suçu işleyen ABD, Uluslararası Ceza Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği yakalama talebi sonrası tutuştu. Adeta uluslararası hukuka savaş açılan ülkede, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "İsrail'e bu yapılıyorsa, sırada biz varız." dedi. Graham, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Senato Dış İlişkiler Komitesindeki konuşması sırasında UCM'nin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. UCM'nin kararından "memnun olmadığını" dile getiren Graham, "Umarım beraber, UCM'ye karşı hoşnutsuzluğumuzu giderecek bir yol buluruz çünkü eğer İsrail'e bu yapılıyorsa, sırada biz varız" ifadesini kullandı.

KERİM HAN'A YAPTIRIM SİNYALİ

Graham, "Sadece İsrail'deki dostlarımıza yardım etmek için değil, gelecekte kendimizi de korumak için UCM'ye bu rezaletten dolayı yaptırım uygulamamızı umuyorum" şeklinde konuştu. Bu arada Senatör Graham'ın, UCM'ye yaptırımı destekleyip desteklemeyeceği sorusuna Blinken, "Bu konuda sizinle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarım" yanıtını verdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle "yakalama kararı" çıkarılması için başvuruda bulunmasına rağmen, İsrail liderinin Kongre'ye hitap etmesi için davet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Netanyahu Kerim Han'ı tehdit etti

Amerikan basınına demeç veren İsrail’in eli kanlı lideri Binyamin Netanyahu, hakkında yakalama talebi duyuran UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı tehdit etti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Netanyahu, “Ben istediğim yere seyahat ederim endişem yok, fakat savcı Han dikkat etsin o her yere seyahat edemeyecek” ifadelerini kullandı.

Norveç UCM kararına uyacak

Norveç ve Almanya hükümetleri, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama talebi çıkarması halinde, bunu uygulamak zorunda kalacaklarını belirtti. Eide, aynı uygulamanın diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli olduğunu kaydetti.







