Dünya Netanyahudan seçime bir gün kala yeni işgal vaadi
ORTADOĞU

Netanyahu'dan seçime bir gün kala yeni işgal vaadi

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı bölgeyi 'İsrail'e ilhak' edeceği vaadinde bulundu.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail radyosuna verdiği röportajda yarın yapılacak erken seçimler öncesi sağ seçmenin oyunu almaya yönelik yeni bir vaatte bulundu.

İsrail Başbakanı, seçimi kazanıp koalisyon hükümeti kurması halinde El-Halil'de yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı yerleri de 'İsrail'e ilhak' edeceğini söyledi.

Yarınki seçimlere yatırım yapıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" edeceği vaadinde bulunan Netanyahu'nun El-Halil açıklaması da seçim yatırımı olarak yorumlandı.

  • Netanyahu, 4 Eylül'de El-Halil'e gitmiş ve yaptığı konuşmada, "Buradan kimseyi (Yahudi yerleşimcileri) çıkarmayacağız. El-Halil'in yabancısı değiliz ve burada sonsuza kadar var olacağız." demişti.

El-Halil'deki Eski Şehir bölgesinde 400 kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşimciler, bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

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