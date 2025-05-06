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Netanyahu'nun askeri danışmanı: Suriye'deki Dürzileri biz silahlandırdık

Netanyahu'nun askeri danışmanı: Suriye'deki Dürzileri biz silahlandırdık

20:436/05/2025, Salı
AA
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İsrail Suriye'deki Dürzileri bir iç savaş çıkması için kışkırttıklarını ve silahlandırdıklarını itiraf etti.
İsrail Suriye'deki Dürzileri bir iç savaş çıkması için kışkırttıklarını ve silahlandırdıklarını itiraf etti.

Eski İsrail cumhurbaşkanlarının askeri sekreterliğini ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun askeri danışmanlığını yapan Hasson, İsrail yönetiminin Suriye'deki Dürzilere silah göndererek ülkede istikrarın sağlanamaması ve yeni bir iç savaş çıkması için çaba sarf ettiğini ifade etti.

İsrail Savunma ve Güvenlik Forumu üyesi Hasson Hasson, Tel Aviv yönetiminin Suriye'deki Dürzileri silahlandırarak ülkede kendisine hizmet eden bir ordu kurduğunu söyledi.

İsrail ordu radyosuna konuşan Hasson, İsrail'in Suriye'deki Dürzileri kışkırtma ve kullanma çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasson, İsrail yönetiminin Suriye'deki Dürzilere silah göndererek ülkede istikrarın sağlanamaması ve yeni bir iç savaş çıkması için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Suriye'deki çatışmalar.

İsrail'in Dürzileri silahlandırdığını dile getiren eden ilk İsrailli yetkili oldu

Ordu radyosunda yayıncılık yapan İsrailli eski askeri yetkili Hasson,
"Bu konuda saklayacak bir şeyimiz yok."
dedi.
Hasson, İsrail'in Suriye'de bir Dürzi ordusu kurmasının gerekli olduğunu savunarak bu konuda
"moral ve isteğin yüksek olduğunu"
dile getirdi.

Daha önce Şimon Peres ve Reuven Rivlin gibi eski İsrail cumhurbaşkanlarının askeri sekreterliğini ve bir dönem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri danışmanlığını yapan Hasson, İsrail'in Dürzileri silahlandırdığını dile getiren eden ilk İsrailli yetkili oldu.


Suriye'de Dürzileri Şam yönetimine karşı kışkırtan ve Dürzileri korumak bahanesiyle ülkeye saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun, işgal altındaki Suriye topraklarında konuşlandığı ve Dürzi köylerine Suriye ordusunun girişini önlemek için hazır beklediği açıklanmıştı.

İsrail, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.




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