Netanyahu'nun istifa çağrısına Başbakan Bennett’ten tepki

Bennett, "kendi partisinden Milletvekili Idit Silman'ın koalisyon hükümetinden istifa etmesi, iktidar koalisyonunun muhalefet karşısındaki çoğunluğunu bir oy farkıyla geçen hafta kaybetmesi, Mecliste 60-60 sayısında eşitlenmesi ve gündemdeki diğer konulara" ilişkin birkaç ulusal kanala açıklama yaptı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Kanal 12 ve 13'e konuşan Bennett, sağ siyasetçilerden gelen eleştirilere kulak verdiğini belirterek, "Siyaset karmaşık bir iş, bu eleştirileri gidermek için çalışıyorum" dedi.

Lideri olduğu sağ parti Yamina içindeki milletvekillerinin bireysel taleplerine karşılık vermek için çalıştığını söyleyen Bennett, Silman'ın istifasının koalisyona bir darbe olduğunu ancak diğer milletvekillerinin saf değiştirmesini önlemek için hızlı davrandığını ve "hükümetin istikrar kazandığını" kaydetti.

Hükümetin tartışmalı yasaları Parlamentodan geçirmekte zorlanacağını ancak önemli yasaların Meclise takılmayacağını savunan Bennett, farklı ideolojilerdeki Likud, Dini Siyonizm ve Ortak Liste gibi partileri "hükümet aleyhine birlikte çalışmakla" suçladı.

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"BAŞKA MİLLETVEKİLLERİ UÇURUMA ATLAMAZ"

İsrail Başbakanı, koalisyon hükümetinden başka milletvekillerinin ayrılmayacağını, çünkü sonucun yeniden erken seçim "uçurumuna atlamak" olacağını vurguladı.

Koalisyon hükümetindeki çatlaktan sonra gözlerin çevrildiği Parlamentonun en büyük grubu muhalefetteki Likud Partisi'nin lideri Binyamin Netanyahu'nun yeni bir hükümet kurabileceği iddialarını değerlendiren Bennett, bunun "bir masal" olduğunu söyledi.

LİKUD İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLİNİ TACİZ ETTİ

Naftali Bennett, koalisyondan istifa eden Milletvekili Silman'a kırgın olmadığını belirterek, Silman ve ailesine baskı kurmak için Netanyahu'nun Likud destekçilerini gönderdiğini dile getirdi.

Silman'ın çocuklarına okulda "hain, sahtekar" diye megafonla bağırıldığını kendisine anlattığını aktaran Bennett, "Netanyahu'nun adamlarının Silman'ın kocasının iş verenine onu işten çıkarmaları için baskı yaptığını" öne sürdü.

Bennett, hükümetin İsrail Meclisindeki Arap milletvekillerinin çoğunlukta olduğu Ortak Liste grubuyla ittifak yapmayı planlamadığını yineledi.

Ülkenin son 3 yılda 4 kez seçime gittiği dönemdeki lideri Netanyahu'nun yeniden iktidara gelmesinin mümkün olmadığını aktaran Bennett, kendisinin Başbakan olduktan sonra "yeterince sağ siyaset" izlemediği eleştirilerini "hala Netanyahu'dan çok daha sağda durduğu, Gazze'ye karşı daha kararlı bir politika, Necef Çölü'nde yeni Yahudi yerleşimleri ve Golan bölgesinde İsrail nüfusunun ikiye katlanması çalışmalarıyla" savundu.

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BATI ŞERİA'DAKİ DURUM

İsrail Başbakanı Bennett, son dönemde ülkede gerçekleşen silahlı saldırıların kaynağı neresi olursa olsun burada mücadele edeceklerini belirterek, işgal altındaki Batı Şeria'daki "Cenin ya da Yabad" kentlerinin ismini zikretti.

İsrail'deki eski yönetimleri işgal altındaki Batı Şeria'yı kuşatmış Ayrım Duvarı'nı ilgisiz bırakmakla suçlayan Bennett, tel çitle bölünmüş alanlara duvar inşa edilmesi için ayırdığı bütçeyi anlattı.

Bennett, "sessiz" Filistinlilerin İsrail'de çalışmasının yasal bir çerçevede devam edeceğini belirterek, ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gelebilmesine yönelik kolaylaştırıcı adımlara dair "havuç-sopa" benzetmesi yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "terörü teşvik ederek ikili oynamakla suçlayan" Bennett, ayrıca Abbas ile görüşmeyeceğini sözlerine ekled

İSRAİL VE FİLİSTİN'DE ARTAN ŞİDDET VE SİYASİ KRİZ

İsrail'de sonuncusu 7 Nisan Perşembe akşamı Tel Aviv kentinde olmak üzere, 3 hafta içinde 3'ü silahlı 4 ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti.

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İki olayda da saldırganın Cenin bölgesinden gelmesi gözleri bu kente çevirmişti. İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki faaliyetlerini artırmasının ardından bölgedeki şiddet olayları artmış, bu süreçte en az 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Tel Aviv'de perşembe günü gerçekleşen saldırıdan bir gün önce Başbakan Naftali Bennett'in partisi Yamina'dan bir milletvekili koalisyon hükümetinden istifa etmişti.

İstifa eden Milletvekili Idit Silman, "Başbakan'ı yeterince sağ siyaset izlememek"le suçlamıştı.

Bu istifanın ardından koalisyon hükümeti iktidarı ve muhalefet Parlamentoda 60-60 şeklinde eşitlenmiş, hükümetin geleceğine ilişkin senaryolar tartışmaya açılmıştı.

FOTOĞRAF 16 Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları örgütlerinin, İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği eylemleri \"apartheid (sistemsel ayrımcılık)\" olarak sınıflandırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eski Başsavcı olarak kariyerini İsrail'in en acil hukuki sorularını analiz ederek geçirdiğini kaydeden Benyair, İsrail'in Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü işgalinin görev süresi boyunca ve sonrasında \"temel bir ikilem\" olduğunu belirtti. 'Acilen düzeltilmesi gereken büyük bir adaletsizlik' Benyair, İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki hegemonyasının \"acilen düzeltilmesi gereken büyük bir adaletsizlik\" olduğuna işaret ederek, \"Battığı siyasi ve ahlaki derinlikler nedeniyle, büyük bir üzüntüyle ülkemin artık bir apartheid rejimi olduğu sonucuna varmak zorundayım. Uluslararası toplumun da artık bu gerçeği kabul etmesinin zamanı geldi.\" ifadelerini kullandı. İsrailli yetkililerin, 1967'den bu yana işgali \"barışçıl bir çözüm bulunana kadar geçici olduğunu\" iddia ederek \"haklı çıkardıklarını\" kaydeden Benyair, ancak üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen İsrail'in bu kontrolü bitirmeye niyetli olmadığını vurguladı. 'Yahudileştirme politikasıyla, Filistinliler evlerinden çıkmaya zorlanıyor' Eski Başsavcı, işgalin \"kalıcı bir gerçek\" olduğunu ve başka türlü bir sonuca varmanın imkansızlığını vurgulayarak, bunun \"iki farklı halkın eşit olmayan haklarla yaşadığı tek devlet gerçeğini gösterdiği\" tespitinde bulundu. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te uyguladığı ayrımcı yerleşim politikalara da dikkati çeken Benyair, şunları kaydetti: İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te uyguladığı ayrımcı yerleşim politikalara da dikkati çeken Benyair, şunları kaydetti: 'Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddeti' Benyair, şöyle devam etti:<br><br>\"Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde, Filistinli toplulukları topraklarından sürmek için ayrımcı planlama yasaları kullanılıyor. Bu topluluklar, yetkisiz ileri karakollardan (İsrail yasalarına göre bile yasa dışı) gelen bir yerleşimci şiddeti seliyle karşı karşıya ve şiddetin failleri ya çok az bir sonuçla karşılaşıyor ya da hiç karşılaşmıyor.\" 'Apartheid sisteme direniş girişimleri ve İsrail'in \"terörist\" yakıştırması' Benyair, Filistinli sivil toplum gruplarının \"apartheid sisteme direnmeye yönelik her türlü girişiminin\" İsrail tarafından yoğun bir şekilde denetlendiğinin ve \"sahte bir şekilde terörist olarak adlandırıldığının\" altını çizdi. İsrail hükümetlerinin, bir Filistin devleti kurma niyetleri olmadığını açık şekilde teyit ettiğine dikkati çeken Benyair, \"Başka bir halk üzerinde apartheid uygularsanız, liberal bir demokrasi olamazsınız. Bu bir çelişkidir çünkü tüm İsrail toplumu bu adaletsiz gerçekliğin suç ortağıdır.\" değerlendirmesinde bulundu.<br><br>Eski Başsavcı, görev yaptığı sürede yasa dışı yerleşimlerin inşasında üstlendiği role ilişkin de şunları kaydetti:<br><br>\"İşgal altındaki topraklardaki yasa dışı yerleşimleri İsrail hükümeti kabinesi onaylar. Yerleşimlerin genişlemesini sağlayan yol gibi altyapı inşası için Filistinlilere ait şahsi toprakların kamulaştırılmasını onaylayan da Başsavcı rolündeki bendim.\" 'Sahadaki statüko için \"ahlaki iğrençlik\" nitelemesi' Benyair, makalesinde \"apartheid\" vurgusunu yineleyerek, \"Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında, milyonlarca Filistinliyi medeni ve siyasi haklarından kalıcı olarak mahrum bırakan İsrail'dir. Bu bir İsrail apartheididir.\" ifadelerini kullandı. Eski İsrail Başsavcısı: İsrail toplumu bu adaletsiz gerçekliğin suç ortağıdır İsrail'in eski Başsavcısı Michael Benyair, "ülkesini artık bir apartheid rejimi olarak gördüğünü" ifade etti. BiP'te paylaş

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