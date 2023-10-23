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Netanyahu’yu alın esirleri verin

Tel Aviv’de İsrailli bir grup, Filistinlilerin esir olarak kaçırdığı kişilerin kurtarılması için Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenledi. Grup, “Netanyahu’yu alın esirleri verin” sloganları attı. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda ise bir asker, birliği ziyaret eden Netanyahu’ya “Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü” diye bağırıyor.

04:00 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Filistinli gruplar tarafından Gazze’ye götürülen kişilerin kurtarılması için Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenleyen İsrailliler “Netanyahu’yu alın esirleri verin” sloganları attılar. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre gösteri, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan yaklaşık 200 İsrailli tarafından gerçekleştirildi. Sosyal medyaya yansıyan bir başka videoda da Netanyahu’nun askeri birlik ziyareti esnasında bir İsrailli askerin "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü" diye bağırarak Başbakan’a tepki gösterdiği ve üstleri tarafından bölgeden uzaklaştırdığı görüldü. İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, katılanların yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından Başbakan Netanyahu ve hükümetini sorumlu tutuyor.

Delilleri karartmakla suçlanıyor

İsraillilerin tepkileriyle karşı karşıya kalan Netanyahu’nun, bir yandan da ülkeyi şoka uğratan Aksa Tufanı Operasyonu’nda yaşandığı iddia edilen askeri zaafiyetle ilgili suçlanmasına sebep olabilecek delilleri yok ettiği iddia edildi. Netanyahu karşıtı gösterilerde aktif olan Sivil Demokrasi Hareketi’nin, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği bir mektupta, "Kara Cumartesi günü (7 Ekim) tüm İsrail vatandaşlarını etkileyen güçlü şokun, Netanyahu'nun sorumluluktan kaçmasına engel olmadığı" ifade edildi. Mektupta, "Netanyahu'nun, gelecekte oluşturulacak bir soruşturma komitesinin çalışmasını zorlaştırmak amacıyla delilleri silmeye, belgeleri yakmaya, kayıtları yasaklamaya ve çeşitli önlemler almaya başladığı" dile getirildi.



#İsrail
#Netanyahu
#Tel Aviv
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