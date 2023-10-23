Filistinli gruplar tarafından Gazze’ye götürülen kişilerin kurtarılması için Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenleyen İsrailliler “Netanyahu’yu alın esirleri verin” sloganları attılar. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre gösteri, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan yaklaşık 200 İsrailli tarafından gerçekleştirildi. Sosyal medyaya yansıyan bir başka videoda da Netanyahu’nun askeri birlik ziyareti esnasında bir İsrailli askerin "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü" diye bağırarak Başbakan’a tepki gösterdiği ve üstleri tarafından bölgeden uzaklaştırdığı görüldü. İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, katılanların yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından Başbakan Netanyahu ve hükümetini sorumlu tutuyor.