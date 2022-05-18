Dünya Netflix abone kayıplarından sonra 150 kişiyi işten çıkardı
AMERİKA

Netflix abone kayıplarından sonra 150 kişiyi işten çıkardı

Dizi ve film izleme platformu Netflix, 10 yıl içinde ilk kez abone kaybettiğini açıklamasından sadece bir ay sonra yaklaşık 150 çalışanı işten çıkardı.

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Haber Merkezi Diğer
Netflix abone kayıplarından sonra 150 kişiyi işten çıkardı
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Şirket tarafından salı günü açıklanan işten çıkarmalar, esas olarak California'daki ABD ofisini etkileyecek. Netflix, iş kayıplarının şirketin gelirindeki düşüşten kaynaklandığını söyledi.Şirketten yapılan açıklamada, "Bu değişiklikler, bireysel performanstan ziyade iş gereksinimleri tarafından yönlendiriliyor, bu da işleri özellikle zorlaştırıyor, çünkü hiçbirimiz böyle harika meslektaşlarımıza veda etmek istemiyoruz."

200 BİN ABONE KEYBETTİLER

İşin hangi bölümlerinde iş kayıplarının görüleceği açıklanmadı, ancak Los Angeles Times işe alım, iletişim ve içerik departmanının etkilendiğini bildirdi. Netflix, nisan ayında 2022'nin ilk üç ayında 200 bin abone kaybettiğini açıkladı ve önümüzdeki çeyrekte iki milyonun daha ayrılmasının beklendiği konusunda uyardı.

Haber, şirketin hisselerinin bir günde yüzde 35 düşmesiyle, bir yatırımcının çıkarılmasına yol açtı.

Şirket hisseleri şu anda önceki döneme göre yüzde 46 düşüşle 190 dolardan işlem görüyor.

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