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Nevruz tatili kazalarında 747 kişi öldü

Nevruz tatili kazalarında 747 kişi öldü

04:003/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kazaların çoğu dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerden kaynaklandı.
Kazaların çoğu dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerden kaynaklandı.

İran'da Nevruz tatilindeki trafik kazalarında 747 kişi öldüğü belirtildi. İran Emniyeti Trafik Şube Genel Müdürü Timur Hüseyni, ülke genelinde Nevruz tatilinde meydana gelen trafik kazaları hakkında açıklama yaparak “Son 18 günde meydana gelen 14 bin 178 trafik kazasında 747 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 905 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı. Kazaların çoğunun dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerden kaynaklandığını vurgulayan Hüseyni, Kirman eyaletinde 66, Fars'ta 64, Horasanı Rezevi'de 53, Huzistan'da 48 ve Sistan-Beluçistan eyaletinde 46 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti.


#Nevruz
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