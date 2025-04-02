Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya'da feci kaza: 3 yaralı

Kütahya'da feci kaza: 3 yaralı

17:112/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
2 araba çarpıştı.
2 araba çarpıştı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emet kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı istikametine seyreden Muhammet İ.'nin (21) kullandığı 43 KJ 229 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa G. (49) idaresindeki 43 AEA 330 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Mustafa G.'nin aracının boş araziye savrulduğu kazada, sürücüler ile 43 AEA 330 plakalı araçtaki yolcu Z.G. (24) yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#kütahya
#Emet
#Tavşanlı
#kaza

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2025: SGK Malulen erken emeklilikten kimler yararlanabilir?