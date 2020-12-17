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Dünya Nevşehirde belediye binasını basan sürü dünya basınında
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Nevşehir'de belediye binasını basan sürü dünya basınında

Nevşehir'e geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün Göre Beldesi'nde Hasan Ünbulan'a ait koç, keçi ve 3 adet koyun sürüden ayrılarak kent merkezine gelmişti. Binaya girmeye çalışan ve belediye personeline zor anlar yaşatan sürünün görüntüleri tüm Türkiye'yi güldürmüş, video sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı. Yaşanan olay, dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası ajanslarlar videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Belediye binasını basan hayvanların görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı.
Belediye binasını basan hayvanların görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı.

Nevşehir'e bağlı Göre beldesinde Hasan Ünbulan'a ait koç, keçi ve 3 adet koyun, 3 gün önce sürüden ayrılarak kent merkezine geldi. Belediye binası önüne gelen küçükbaş hayvanlar içeriye doğru yürüdü. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hayvanlar görevlileri kovalamıştı

Görüntülerde güvenlik görevlilerinin binanın içine yürüyen hayvanları uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu.

  • Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Hasan Ünbulan'a ulaşan ekipler, hayvanları teslim etti. Yaşanan olay dünya basınında da yer aldı.

Dünya basınının konuya ilişkin yaptığı haberleri sosyal medya hesabından paylaşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Evet sevgili seyirciler kameralarımızı Nevşehir’e çeviriyoruz’ dedi tüm dünya medyası. Tabii kendi dillerinde" ifadelerini kullandı.

Nevşehir’de çobandan kaçan sürü belediyeyi bastı
OYNAT 00:44
Nevşehir’de çobandan kaçan sürü belediyeyi bastı
Nevşehir'de çobandan kaçan bir koç, bir keçi ve üç koyun Nevşehir Belediyesi binasına girmeye çalıştı. Hayvanları engellemeye çalışan belediye personeli ve güvenlik görevlilerinin yaşadıkları zor anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

"Belediye binasına baskın"

Öte yandan sosyal medyadan haberi paylaşan Reuters Haber Ajansı, "Belediye başkanı nerede? Türkiye'de bir koyun, bir keçi ve üç kuzu Nevşehir belediye binasına baskın düzenledi" ifadelerine yer verdi. Amerika’da yayın yapan ABC News ise, "Türkiye'nin Nevşehir kentinde bir grup çiftlik hayvanı belediye binasına saldırdı. Yetkililer sonunda bir koyun bir keçi ve üç kuzuyu yakaladı" ifadelerini kullandı.

Halk TV Sunucusu Değirmenci: Üç kuzu bir araya gelip
OYNAT 03:09
Halk TV Sunucusu Değirmenci: Üç kuzu bir araya gelip "Yürüyün belediyeye, hayvan haklarını sormaya gidiyoruz" dediler
Halk TV Sunucusu İrfan Değirmenci, Nevşehir Belediye Binası'na giden küçükbaş hayvanlarla ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Değirmenci koyunların 'hayvan hakları' için yürüyüş yaptığını belirterek, 'Yürüyün belediyeye gidiyoruz. Hayvan haklarını sormaya gidiyoruz. Bu böyle olmaz dediler. 'İçeri gireceğiz arkadaşlar' dedi koyun' ifadelerini kullandı.


  • ABD merkezli CBS News Televizyonu da, "5 çiftlik hayvanı, Türkiye'nin Nevşehir kentinde yaşayanları taciz etti, insanları kovalayıp köşeye sıkıştırdı" başlığıyla duyurdu.

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