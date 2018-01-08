New York JFK Havalimanı'nı su bastı

New York JFK Havalimanı'ndaki su baskını nedeniyle terminallerden biri kısmen tahliye edildi.
- Havalimanındaki su sızıntısı 4 numaralı terminalin bagaj alımı bölümünde su baskınına neden oldu.
Su baskını nedeniyle yolcuların valizleri ıslanırken, elektrik kesintisinin de yaşandığı terminal kısmen boşaltıldı.
Bazı yolcular valizlerini alamadan havalimanından ayrılmak zorunda kaldı.
ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
New York Valisi Andrew Cuomo, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eyalette acil durum ilan etti.
Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.
Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi elektriksiz kaldı.
Hava muhalefeti nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar yaşandı. New York'ta JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu.
Ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle son bir haftada 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.