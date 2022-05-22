Dünya Maymun çiçeği virüsü dünyayı alarma geçirdi New Yorkta ilk vaka tespit edildi
AMERİKA

Maymun çiçeği virüsü dünyayı alarma geçirdi: New York'ta ilk vaka tespit edildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs etkisini kaybederken Maymun çiçeği virüsü yayılmaya başladı. Avrupa ülkelerinde görülmeye başlayan maymun çiçeği virüsü ABD'ye de sıçradı. New York'ta ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

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Haber Merkezi AA
New Yorkta ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
New York'ta ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı bildirildi.

New York Sağlık Departmanınca yapılan açıklamada, eyalet sınırları içerisinde ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, hastayla temas halinde olabilecek kişilere ulaşmaya çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tarafından söz konusu kişinin izole edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Yetkililer, perşembe günü, Afrika dışında nadiren görülen ve grip benzeri semptomlara neden olabilen bir virüs olan iki olası maymun çiçeği vakasını araştırdıklarını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Maymun çiçeği hastalığı nedir: Belirtileri nelerdir?

Maymun çiçeği virüsü alarmı: 12 ülkede görüldü
FOTOĞRAF 12
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İlk olarak ay başında İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsünün ilerleyen günlerde çeşitli Avrupa ülkeleri ve ABD'ye yayılması, dünyada endişeleri artırıyor.<br><br>
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?<br>İlk vakanın 7 Mayıs'ta görüldüğü İngiltere'nin ardından Maymun Çiçeği virüsü ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, İsrail ve Avustralya'da görüldü. <br><br> İngiltere'de 11 yeni vaka daha tespit edildi. Vaka sayısı 20'ye çıktı. İspanya'da da 14 yeni vakayla toplam sayı 21'i buldu. Avrupa'da toplam vaka sayısı 100'ü aştı.
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İNSANLARDA İLK DEFA 50 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ<br>Tarihte ilk olarak 1958'de maymunda bulunan virüs, insanlar arasında ilk defa 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kayıtlara geçti.<br><br>Kısa zamanda 11 Afrika ülkesine sıçrayan virüs, Afrika'nın dışında ilk olarak 2003'te ABD'de yayıldı.
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Daha sonra 2018'de İngiltere ve İsrail, 2019'da Singapur ve 2021'de ABD'de, Afrika'ya seyahat eden bazı kişilerde maymun çiçeği virüsüne rastlandı.<br><br>
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Şimdiye kadar en çok Afrika'da etkili olan virüs, 2017'de Nijerya'da en büyük salgına yol açarken ülkede 200 kişi virüse yakalandı ve vakaların yüzde 3'ü hayatını kaybetti.<br><br>
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN ÖLÜM ORANI NE KADAR?<br>Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Title
Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.<br><br>Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Title
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?<br>\"Maymun çiçeği\", enfekte biriyle yakın temas halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?<br>Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?<br>Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen \"su çiçeğine\" benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor.
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?<br>Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu biliniyor.
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ÇİÇEK AŞILARI VİRÜSE KARŞI YÜZDE 85'E KADAR ETKİLİ<br>Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.<br><br>Konuya ilişkin İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.<br><br>Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.
Maymun çiçeği virüsü alarmı: 12 ülkede görüldü
Dünya çiçek virüsünün bir türü olan "maymun çiçeği" hastalığını konuşuyor. Afrika kökenli virüs dünyada yayılıyor. İngiltere'de bugün 11 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 20'ye çıktı. İspanya'da da 14 yeni vakayla toplam sayı 21'i buldu. ABD, Kanada, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya ve İsrail de virüs vakalarını doğruladı. "Maymun çiçeği virüsü ne zaman ortaya çıktı?", "Hangi ülkelerde görüldü?", "Maymun çiçeği virüsün aşısı var mı?", " Maymun çiçeği virüsünden ölüm oranı ne kadar?", "Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşıyor ve belirtileri neler?" sorularının yanıtını bu haberde bulabilirsiniz.


Maymun çiçeğivirüsü hızla yayılıyor

Maymun çiçeği
virüsü hızla yayılıyor

New York'ta ilk vaka tespit edildi.
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