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Dünya

New York'ta sel meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New York eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağmurların yol açtığı seller nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp kişiler için arama çalışmaları devam ediyor.

15:10 . 10/07/2023 Pazartesi
AA
New York

New York

ABD'nin New York eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağmurların yol açtığı seller nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp kişiler için arama çalışmaları devam ediyor.


The New York Times'ın haberine göre, Ulusal Hava Durumu Servisi, Hudson Vadisi'nin bazı yerlerine metrekareye 130 ila 200 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.


Yetkililer, yağışların yol açtığı sel nedeniyle eyaletteki bazı sokakların su altında kaldığını, yolda mahsur kalan araçlar için kurtarma çalışmaları yapıldığını ve ilk belirlemelere göre 30 yaşlarında bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.


Vali Kathy Hochul, kayıp kişiler için arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.


Yağışlar, Orange County bölgesinde bulunan harp akademisi "West Point"i de sular altında bıraktı.


Vali Hochul, selin en fazla etkili olduğu Orange County bölgesindeki Orange ve Ontario ilçelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.




#ABD
#New York
#Sel
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