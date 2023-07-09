Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağış: 15 kişi hayatını kaybetti

ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanlara karşı linç girişimlerinin sıkça yaşandığı Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi'yi Beyaz Saray'da ağırladı. ABD'de aralarında Müslümanların da olduğu bazı Demokrat milletvekilleri Modi'nin ziyaretine tepki gösterirken, Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Obama, ABD Başkanı Joe Biden'ın Modi ile görüşmesinde, çoğunluğun Hindu olduğu Hindistan'daki Müslüman azınlığın korunması konusundan bahsetmesi gerektiğine işaret etti.