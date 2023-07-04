Putin'den ilk: ŞİÖ zirvesinde ne mesajlar verdi?

Dünya genelindeki ekonomik durumu, Rusya’nın karşılaştığı meydan okumalar ve savaşı da değerlendiren Putin, Rus halkının hiç olmadığı kadar kenetlenmiş durumda olduğunu vurguladı. Putin, “Uzun bir süredir, komşumuz Ukrayna'dan fiilen düşman bir devlet yaratma projesi uygulanıyor. Sekiz yıl boyunca Ukrayna'ya silah pompaladılar, Donbass'taki sivil halka yönelik saldırılara göz yumdular ve neo-Nazi ideolojisini yerleştirmek için mümkün olan her yolu denediler. Mevcut durumda ülkemiz istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Rus halkı daha önce hiç olmadığı kadar kenetlenmiş durumda. Anavatanın kaderi için dayanışma ve yüksek sorumluluk, Rus siyasi çevreleri ve tüm toplum tarafından silahlı isyan girişimine karşı birleşik bir cephe olarak ortaya çıkarak açıkça gösterilmiştir” dedi. Dünya genelinde artan sorunlara dikkat çeken Putin, Rusya’nın bu sorunları kendi üzerinde hissettiğini belirterek, “Jeopolitik çelişkilerin daha da keskinleştiği, uluslararası güvenlik sistemindeki bozulmanın devam ettiği, gelişmiş ülkelerdeki kontrolsüz borç birikiminin arka planında yeni bir küresel ekonomik kriz riskinin arttığı, dünya genelinde sosyal tabakalaşma ve artan yoksulluğun yanı sıra gıda ve çevre güvenliğinin bozulduğu mevcut koşullarda özellikle önem arz ediyor. Her biri kendi içinde karmaşık ve çeşitli olan tüm bu sorunlar bir bütün olarak çatışma potansiyelinde gözle görülür bir artışa yol açıyor. Rusya tüm bunları doğrudan kendi üzerinde hissetmektedir” diye konuştu.