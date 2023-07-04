Putin'den ilk: ŞİÖ zirvesinde ne mesajlar verdi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi, Hindistan'ın ev sahipliğinde başladı. Açılış konuşmasını yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ŞİÖ'nün Avrasya bölgesinde barışı sağlamak ve refahı geliştirmek için önemli bir platform haline geldiğini kaydetti. Modi, "ŞİÖ başkanı olarak Hindistan, ilişkileri daha yüksek bir düzeye çıkarmak için çok taraflı iş birliğini teşvik etmek için sürekli çaba sarf etti" dedi. Modi ayrıca, İran'ın ŞİÖ'ye katılımını ve Belarus'un ŞİÖ üyesi olma niyet muhtırasını imzalamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Putin'den teşekkür
Zirvede konuşan Rusya lideri Putin, Wagner silahlı isyanı sırasında Rusya'nın anayasal düzenini korumaya yönelik eylemleri destekledikleri için örgüt ülkelerine teşekkür etti.
Putin'den ilk mesaj
"Şu anda aslında bize karşı hibrit bir savaş yürütülüyor, Rusya'ya karşı gayrimeşru yaptırımlar benzeri görülmemiş bir ölçekte uygulanıyor. Rusya'nın dış baskılara, yaptırımlara ve provokasyonlara güvenle direndiğini ve direneceğini vurgulamak isterim."
Dünya genelindeki ekonomik durumu, Rusya’nın karşılaştığı meydan okumalar ve savaşı da değerlendiren Putin, Rus halkının hiç olmadığı kadar kenetlenmiş durumda olduğunu vurguladı. Putin, “Uzun bir süredir, komşumuz Ukrayna'dan fiilen düşman bir devlet yaratma projesi uygulanıyor. Sekiz yıl boyunca Ukrayna'ya silah pompaladılar, Donbass'taki sivil halka yönelik saldırılara göz yumdular ve neo-Nazi ideolojisini yerleştirmek için mümkün olan her yolu denediler. Mevcut durumda ülkemiz istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Rus halkı daha önce hiç olmadığı kadar kenetlenmiş durumda. Anavatanın kaderi için dayanışma ve yüksek sorumluluk, Rus siyasi çevreleri ve tüm toplum tarafından silahlı isyan girişimine karşı birleşik bir cephe olarak ortaya çıkarak açıkça gösterilmiştir” dedi. Dünya genelinde artan sorunlara dikkat çeken Putin, Rusya’nın bu sorunları kendi üzerinde hissettiğini belirterek, “Jeopolitik çelişkilerin daha da keskinleştiği, uluslararası güvenlik sistemindeki bozulmanın devam ettiği, gelişmiş ülkelerdeki kontrolsüz borç birikiminin arka planında yeni bir küresel ekonomik kriz riskinin arttığı, dünya genelinde sosyal tabakalaşma ve artan yoksulluğun yanı sıra gıda ve çevre güvenliğinin bozulduğu mevcut koşullarda özellikle önem arz ediyor. Her biri kendi içinde karmaşık ve çeşitli olan tüm bu sorunlar bir bütün olarak çatışma potansiyelinde gözle görülür bir artışa yol açıyor. Rusya tüm bunları doğrudan kendi üzerinde hissetmektedir” diye konuştu.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirvede konuşan Çin lideri Şi Cinping ise ŞİÖ'nün 'renkli devrimlere' ve dış güçlerin bölge ülkelerinin içişlerine müdahalesine direnmesi gerektiğini söyledi.
Öte yandan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreterliği'ne İran bayrağı çekildi.