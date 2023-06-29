Putin ihaneti affetmedi: Rus basını General Surovikin'in akıbetini açıkladı

Kurban Bayramı dolayısıyla Dağıstanlı Müslümanların temsilcileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın suç olarak görülmediğine işaret ederek, "Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur." dedi. Müslümanların bayramını kutlayan Putin'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.