|
Dünya

New York'ta Türk kadına saldırı: Emine Yılmaz Özsoy tren raylarına itildi

Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ederek New York'ta yaşayan Türk bir kadın metroda saldırıya uğramıştı. Bilmediği bir kişi tarafından raylara itilen Emine Yılmaz Özsoy'un durumu ağır. Zorlu bir ameliyat geçiren Özsoy için bağış kampanyası başlatıldı.

13:51 . 26/05/2023 الجمعة
Diğer
Emine Yılmaz Özsoy.

Emine Yılmaz Özsoy.

New York'ta bilmediği bir kişi tarafından metro yaklaşırken raylara itildi, ağır yaralandı. New York kentinde yaşanan olay, hem ABD'nin hem Türkiye'nin gündemine oturdu.

Emine Yılmaz Özsoy.

Olayda yaralanan Emine Yılmaz Özsoy'un durumu kritik.


Türkiye'den New York'a göç eden 35 yaşındaki illüstratör ve tasarımcı Özsoy, Manhattan metrosunda saldırıya uğradı. Özsoy, Kamal Semrade isimli saldırgan tarafından hareket halindeki metronun raylarına itildi. Özsöy ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Genç kadını tren raylarına iterek yaralanmasına neden olan saldırgan Kamal Samrade tutuklandı.

Hastanede 12 saatlik bir ameliyat geçiren Özsoy'un durumunun kritik olduğu bildirildi. Omurgasındaki kırıklar ve kafasındaki kesikler nedeniyle zor bir ameliyat geçirdiği öğrenildi. Yakınları felç kalma riski olan Özsoy için internet üzerinden bağış kampanyası başlattı.


Genç kadını tren raylarına iterek yaralanmasına neden olan saldırgan Samrade'nin tutuklandığı öğrenildi. Samrade ile Özsoy arasında herhangi bir bağlantı olmadığı açıklandı ve saldırının nedensiz olduğu açıklandı.


"Cinayete teşebbüs" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Samrade’nin kefaletsiz tutuklu yargılanmasına karar verildi.


New York’ta son yıllarda metro istasyonlarında artan saldırılar nedeniyle yetkililer, metrolarda polis memurlarının görevlendirilmesine karar vermişti.


Özsoy, 2017 yılında eşiyle birlikte New York’a taşınmadan önce Türk basınında sayfa tasarımcısı olarak görev yapıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiğinden beri bir yandan garsonluk yapıyor, bir yandan da tasarım kariyerinde ilerlemeye çalışıyordu.

#ABD
#New York
#Emine Yılmaz Özsoy
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konya Karapınar Seçim Sonuçları Oy Oranı 2023