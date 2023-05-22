New York'ta Türkevi'ne saldırı

Temeli 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve New York’un en gözde yerlerinden birinde bulunan Türkevi gökdeleninden önce, ABD’de ilk Türkevi girişimini Osmanlı İmparatorluğu zamanında ABD’ye göç etmiş Türklerden müteşekkil bazı dernekler başlatmıştı. 1977’de aynı yerde bulunan bina ilk kez açıldığında da, Türkiye için aynı 20 Eylül’deki gibi heyecan ve gurur verici bir gün olmuştu. Üstelik Türkevi’nin ilk açılışı Türk-Amerikan ilişkileri tarihimizin en sıkıntılı döneminde gerçekleşmişti.