Nijer komşusu Nijerya'yla diplomatik ilişkisini kesti

Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, "Ülkem saldırı altında ve ben de esir alındım" başlıklı bir makale kaleme aldı. Bazum, ülkesindeki cunta yönetiminin gönderilmesi için uluslararası toplum ve ABD'den yardım isteyerek darbenin dünya için yıkıcı sonuçlar doğuracağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Bazum, darbecilerin, "Nijer'in terörle mücadelede başarısız olduğu ve ABD ile Avrupalı müttefiklerin ülkeye zarar verdiği" iddiasını ise yalandı.