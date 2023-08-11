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Dünya

Nijer krizinde iki seçenekli çözüm masada

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek amacıyla asker konuşlandırma için ilk adımı atsa da diyalog yoluyla çözümün de hala masada olduğuna dikkati çekti.

07:37 . 11/08/2023 Cuma
AA
Nijer'de askeri darbe

Nijer'de askeri darbe

ECOWAS, Nijer gündemiyle düzenlediği zirvede, üye ülkelerin askerlerinin konuşlanmaya hazır hale getirilmesi kararı almasına rağmen sorunu hala müzakere yoluyla çözme konusundaki isteğini de yineledi.


Zirveye başkanlık eden ECOWAS Dönem Başkanı Bola Tinubu, "Yaklaşımımızın temelini diplomatik müzakereler ve diyalog oluşturuyor." ifadesini kullanırken henüz bu yolların tükenmediğini işaret etti.


Tinubu, müzakere yolunun hala açık olduğu mesajını verirken güç kullanımının da son çare olarak hala masada durduğunun altını çizdi.


- İhtiyat Kuvveti devreye giriyor

ECOWAS Zirvesi sonunda yayımlanan bildiride de hem müzakere hem askeri müdahale seçeneğinin varlığına işaret edilerek krizin barışçıl çözümü için tüm seçeneklerin masada olduğu anımsatıldı.


Bildiride Nijer'de "anayasal düzenin tesisi için" üye ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verildiği kaydedildi.


İhtiyat Kuvvetlerinin nerede, ne zaman konuşlandırılacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.


Bildiride, 30 Temmuz'da yapılan ilk zirvede alınan yaptırım kararlarının aynen uygulanacağı vurgulandı ve Nijer'deki krizin barışçıl yollarla çözülmesini doğrudan ya da dolaylı şekilde baltalayan ülkelere, bu durumun bazı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu.


Afrika Birliği'ne de ECOWAS tarafından alınan tüm kararları onaylaması çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler (BM) de dahil tüm müttefik kurum ve ülkeler de ECOWAS'ın Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesindeki çabalarını desteklemeye davet edildi.


- Askeri müdahale ilk kez 30 Temmuz'da gündeme gelmişti

ECOWAS, Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrası 30 Ağustos'ta ilk kez toplanmış ve cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.


ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı.


Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükumetlerinin de tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.






#darbe
#ECOWAS
#Nijer
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