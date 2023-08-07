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Nijer'de cunta askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı: Yabancı bir ülke ülkemize saldırı hazırlığında

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri cuntaya verdiği 1 haftalık süre doldu. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri bir operasyon başlatmazken yönetime el koyan askeri cunta ise ikinci bir emre kadar Nijer hava sahasını kapattıklarını belirterek, yabancı bir ülkenin Nijer'e saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu.

07:44 . 7/08/2023 Pazartesi
AA
Amadou Abdramane

Amadou Abdramane

ECOWAS'ın 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için verdiği 7 günlük süre, yerel saat ile 00.00'da doldu.


Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri bir operasyon başlatmadı.


Hava sahasını kapattılar

Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.


Abdramane, herhangi bir ihlale anında ve güçlü cevap verileceğini belirterek, "Yabancı bir ülke ECOWAS işbirliğiyle ülkemize saldırı hazırlığında." ifadesini kullandı

ECOWAS'ın askeri müdahale hazırlığı kapsamında 2 Orta Afrika ülkesinde asker konuşlandırdığını vurgulayan Abdramane, müdahil olan her ülkenin işbirlikçi olarak değerlendirileceğini dile getirdi.


Abdramane, Nijerli gençleri ülkelerini savunmaya davet etti.


Nijer ile tüm sınırlarını kapattı

Nijerya Gümrük Servisi (NCS) Genel Kontrolör Vekili Bashir Adewale, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın Nijer'deki darbe ve gelişen olaylar nedeniyle bu ülkeyle tüm sınırlarını kapattığını belirtti.


Adewale, bu kararın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) bir sonraki duyuruya kadar kargo hareketinin askıya alınması yönündeki direktifiyle uyumlu olduğunu söyledi.


Fransa Burkina Faso'ya yönelik yardım ve bütçe desteğini askıya aldı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'ya yönelik tüm kalkınma yardımları ve bütçe desteğini askıya aldı. Dışişleri Bakanlığına göre, geçen sene Burkina Faso için 13 milyon avro bütçe yardımı planlandı ve bu ülkeye yapılan Fransız kalkınma yardımlarının toplamı 482 milyon avroya ulaştı.


- Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.


Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.



#cunta
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#ECOWAS
#Nijer
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