Nijer'de darbe yapıldı: Asker yönetime el koydu darbe bildirisi devlet televizyonundan okundu

Nijer'de asker yönetime el koyduğunu duyurdu. Kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) "ismini veren bir grup asker, bir karargahta çektikleri ve devlet televizyonu ORTN'de yayımlanan videoda darbe bildirisi okudu. Yarbay Amadou Abdramane'nin okuduğu bildiride, giderek kötüleşen güvenlik durumu ve ülkenin içinden geçtiği sosyo-ekonomik kriz nedeniyle Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un devrildiği ve anayasanın askıya alındığı bildirildi. Bildiride, 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve tüm sınırların kapatıldığı kaydedildi.

Halk sokaklara indi

Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu. Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest kalması için protesto gösterisi düzenlemişti.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu belirtiliyor. Bazoum'un son günlerde, önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou döneminde de aynı görevde bulunan Tchiani'yi görevden almak istediği iddia ediliyordu.

Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı

Fransa'dan bağımsızlığını 1960'ta alan Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı. Ülkede en son darbe 2010'da eski Cumhurbaşkanı Mamadou Tandja'ya karşı yapıldı.





Mohamed Bazoum, Şubat 2021'de seçilmiş ve ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanı görevini yine demokratik yollarla seçilmiş halefine bırakmıştı. Bazoum, henüz yemin edemeden 31 Mart 2021'de darbe girişimi yaşamış, girişim kısa sürede bastırılmıştı.





Bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Bazoum, Mart 2022'de de bir darbe girişimi atlatmış ve hemen ülkesine dönmüştü. Nijer, Sahel bölgesinde Mali ve Burkina Faso'da askeri yönetimlerin başa gelmesinden sonra Batılı güçlerin bölgedeki tek müttefiki olarak değerlendiriliyordu.





Komşusu Mali ve Burkina Faso, Rusya ile yakınlaşırken Nijer, Rus güvenlik şirketi Wagner ile işbirliğine karşı çıkıyordu.

Kalabalığa ateş açıldı

Bazoum'un derhal serbest bırakılması için sloganlar atan ve Bazoum'un alıkonulduğu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen kalabalığa uyarı ateşi açıldı.





Kalabalık, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafından uzaklaştırılırken en az bir kişi yaralandı.





Nijer Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından da gösterilere ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Almanya'dan kınama

Almanya, Nijer'deki darbeyi kınayarak "demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.





Almanya Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki darbeyi kınayan yazılı açıklama yayımladı.





Açıklamada, "Nijer'de yaşanan olayları büyük endişeyle takip ediyoruz. Ordunun bazı kesimlerinin, Nijer'in anayasal demokratik düzenini yıkmaya yönelik girişimlerini kınıyor ve onlara, demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Bazoum'u derhal serbest bırakarak sığınaklarına dönmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.





Almanya'nın, Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) çabalarına tam destek verdiği belirtilen açıklamada, "Şiddet, siyasi ya da kişisel çıkarların uygulanması için bir araç değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.





Açıklamada, Alman vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığının seyahat ve güvenlik tavsiyelerine uymaları ve kriz dönemlerinde oluşturulan listeye kayıt yaptırmaları istendi.





Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Bazoum'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkoyarak darbe yapmıştı.



