Nijer'de darbecilerin Wagner'den yardım istediği ortaya çıktı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB), Nijer ile tüm güvenlik işbirliğini askıya aldığını duyurdu. Borrell, “AB, Nijer'deki darbe sonucu ortaya çıkan yetkilileri tanımıyor ve tanımayacak” dedi.