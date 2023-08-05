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Nijer'de darbecilerin Wagner'den yardım istediği ortaya çıktı

Nijer'de yönetimi devralan cuntanın, askeri müdahaleye karşı Rus güvenlik şirketi Wagner'den yardım istediği öne sürüldü. Nijer'de hükümeti devirerek iktidarı devralan "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Başkan Yardımcısı General Salifou Mody'nin, Mali'de Wagner temsilcileriyle görüştüğünü belirtti. Nasr, Wagner temsilcileriyle yapılan görüşmede Mody'nin, Nijer'e olası askeri müdahaleye karşı Wagner'den destek istediğini kaydetti.

17:13 . 5/08/2023 Cumartesi
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Nijer'de darbecilerin Wagner'den yardım istediği iddia edildi.

Nijer'de darbecilerin Wagner'den yardım istediği iddia edildi.

Nijer'de yönetimi devralan cuntanın, askeri müdahaleye karşı Rus güvenlik şirketi Wagner'den yardım istediği öne sürüldü.


Soufan Center bölge uzmanlarından Wassim Nasr, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Nijer'de hükümeti devirerek iktidarı devralan "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Başkan Yardımcısı General Salifou Mody'nin, Mali'de Wagner temsilcileriyle görüştüğünü belirtti.


Nasr, Wagner temsilcileriyle yapılan görüşmede Mody'nin, Nijer'e olası askeri müdahaleye karşı Wagner'den destek istediğini kaydetti.


Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer'deki askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre yarın doluyor.


Mali ve Fransız basını, Nijerli cunta yönetimi temsilcilerinin, Wanger temsilcileriyle Mali'de buluştuğunu açıklamıştı.



Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.


Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.




#Nijer
#Darbe
#Wagner
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