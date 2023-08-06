Darbe sonrası Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini ve geçiş hükümetinin başına geçen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, darbeye destek etkinliğine katılarak stadyumu dolduranları selamladı.
ECOWAS, olası bir müdahale planının detaylarını netleştirse de hem kendi üyeleri arasında hem de komşu ülkelerde görüş ayrılıkları yaşanıyor.
ECOWAS üyesi Senegal, Fildişi Sahili, Nijerya ve Benin ise blokun kararlarına tam destek veriyor.
ECOWAS üyesi olmayan bölge ülkeleri Cezayir, Moritanya, Çad ve Libya da askeri müdahale planına karşı çıkıyor.
İtalya müdahaleye karşı, Fransa destek veriyor
Rusya da ABD ve Fransa'nın ECOWAS'a askeri destek verme ihtimaline işaret ederek, bölge dışı aktörlerin müdahalesinin mevcut durumu daha iyiye çevirmeyeceği uyarısında bulunuyor.
Yalan haberler dolaşımda
Dün Ruslara ait Telegram kanalında, Rusya ordusuna ait kargo uçağının Niamey'e inişinin yer aldığı iddiasıyla servis edilen görüntü, sosyal medya mecralarında çokça kez paylaşıldı.
Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yüz binlerce kez görüntülenen videonun aslında 2006'da Sudan'da çekildiği ortaya çıktı.
Mali'deki Rusya yanlısı hesaplardan çok sayıda askeri araç ile uçaksavarın bulunduğu fotoğraflar da "Rus ordusu, Mali'nin Nijer ve Burkina Faso sınırına konuşlandı." notuyla servis edildi.
Fotoğrafların internetteki açık kaynaklardan alındığı tespit edildi.