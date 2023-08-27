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Nijer'in Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne verdiği 48 saatlik süre doldu: Gözler Fransa'da

Nijer'in, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için verdiği 48 saat doldu. Fransa, askeri yönetimin kararını tanımadığını ve Itte'nin Nijer'de kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.

23:04 . 27/08/2023 Pazar
AA
Nijer'de asker yönetime el koydu.

Nijer'de asker yönetime el koydu.

Nijer Dışişleri Bakanlığının, 25 Ağustos'ta Itte'ye ülkeyi terk etmesi için tanıdığı 48 saatlik sürenin sonuna gelindi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğinin çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı ve bölgeye kimse yaklaştırılmıyor.
Fransa, askeri yönetimin kararını tanımadığını ve Itte'nin Nijer'de kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Itte'nin ülkeden ayrılmaması durumunda, büyükelçilik rezidansının elektrik ve suyunun kesilebileceği belirtiliyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte.

#Nijer
#Fransa
#Darbe
35 dakika önce
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