Nijer'in Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne verdiği 48 saatlik süre doldu: Gözler Fransa'da

Nijer'de asker yönetime el koydu.
Nijer Dışişleri Bakanlığının, 25 Ağustos'ta Itte'ye ülkeyi terk etmesi için tanıdığı 48 saatlik sürenin sonuna gelindi.
Itte'nin ülkeden ayrılmaması durumunda, büyükelçilik rezidansının elektrik ve suyunun kesilebileceği belirtiliyor.
Nijer'deki darbe
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.