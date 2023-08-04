Nijerya, Nijer'in elektriğini kesti

Nijer’de 26 Temmuz’da yönetime el koyan askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Abdurrahman (Ömer) Tchiani ülkesine uygulanan yaptırımları “insanlık dışı” olarak niteledi. Tchiani, 3 Ağustos bağımsızlık günü dolayısıyla devlet televizyonundan açıklamalarda bulundu. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Nijer’e yaptırımlarının “yasa dışı, haksız ve insanlık dışı” olduğunu belirten Tchiani, bu yaptırımların Nijer halkını daha da yoksullaştıracağını kaydetti. Darbe lideri, bu yaptırımları reddettiklerini dile getirerek ECOWAS’ın tutumunun aşağılayıcı olduğunu vurguladı. Yaptırımlar nedeniyle gelecek günlerin oldukça zor geçeceğinin altını çizen Tchiani, Nijer halkının bu zorluklar karşısında kararlı bir duruş sergileyeceğini belirtti.

FRANSA’NIN TAHLİYELERİ ANLAMSIZ

Tchiani, ülkeden ayrılan Fransızlara ilişkin de “Fransız vatandaşlarının Nijer’i terk etmeleri için hiçbir somut gerekçe yok. Onlarla ilgili en ufak bir tehdit bile yoktu” ifadesini kullandı. İsim vermeden Fransa’nın askeri iş birliklerini askıya almasını eleştiren Tchiani, “Terörle mücadeleye yardım ettiklerini söyleyenler, en ufak bir zorlukta askeri iş birliklerini askıya alıyor” dedi. Diğer yandan uluslararası toplum, ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve güvenlik endişeleriyle Nijer’deki vatandaşlarını tahliye yarışına girdi. Fransa’dan sonra ABD, Nijer’deki gelişmelerin ardından, acil ihtiyaç dahilinde olmayan büyükelçilik çalışanlarının ve ailelerinin tahliye edileceğini duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İngiltere vatandaşlarından ilk grubun ülkeden ayrıldığını duyurdu. Güney Kore 3 ve Japonya da 8 vatandaşını ülkeden tahliye etti.

Nijerya elektriği kesti

Nijerya, yaşanan askeri darbe sonrası kuzey komşusu Nijer’in elektriğini kesti. Yerel basındaki habere göre Nijerya, Nijer’deki askeri yönetime karşı yeni tedbirler aldı. Bu kapsamda Nijerya, kuzey komşusu Nijer’e elektrik sağlamayı durdurdu. Nijer, elektriğinin yüzde 70’ini Nijerya’dan sağlıyordu. Nijerya’nın da üye olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe sonrası Nijer’e yönelik yaptırım kararı almıştı.

FRANSIZ MEDYASINA YASAK

Nijer’de askerin yönetime el koyması sonrasında France 24 ve RFI radyosunun yayınları kesildi. Askeri hükümetlerin yönetimde olduğu Mali ve Burkina Faso’da da France 24 ve RFI yayınları kalıcı olarak kesilmişti.











