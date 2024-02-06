Shettima, törende yaptığı konuşmada, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun yeni alınan helikopterlerin konuşlandırılmasının hem ülke içinde hem de Batı Afrika bölgesinde güvenlik sorunlarının çözümüne önemli katkı sağlayacağına yönelik inancını dile getirdiğini aktardı.