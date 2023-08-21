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Dünya

Nijerya'da 11 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 terörist öldürüldü. 4 teröristin yakalandığı operasyonda Boko Haram'ın 6 kampı imha edildi.

14:12 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
Nijerya

Nijerya

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 terörist öldürüldü.


Ulusal basında yer alan haberlere göre Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF), Sambisa Ormanı'nda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyon düzenledi.


Operasyonda 11 Boko Haram üyesi öldürüldü, çok sayıda terörist yaralı kaçtı.



4 teröristin yakalandığı operasyonda Boko Haram'ın 6 kampı imha edildi.


Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.


Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.




#Nijerya
#Boko Haram
#Kamerun
#Çad
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