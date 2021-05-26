Dünya Nijeryada 160tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu
AFRİKA

Nijerya'da 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu

Nijerya'nın Niger eyaletinde, 160'tan fazla yolcu taşıyan teknenin alabora olduğu bildirildi. Kazada halen 140 civarında kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı

Haber Merkezi AA
Nijeryada 160tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu
Arşiv

Ulusal basındaki haberlere göre, Ngaski Bölge Yetkilisi Abdullah Buhari Wara, yaptığı açıklamada, Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan teknenin, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olduğunu belirtti.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İkiye bölünen teknede 160'tan fazla yolcunun bulunduğunu ifade eden Wara, arama kurtarma çalışmalarında 22 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kazada halen 140 civarında kişinin kayıp olduğunu aktaran Wara, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

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