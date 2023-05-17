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Dünya

Nijerya’da ABD konvoyuna saldırı: Dört kişi öldü üç kişi kaçırıldı

Nijerya’nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde ABD diplomatik konvoyuna silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise kaçırıldığı öğrenilirken, konvoyda ABD vatandaşının bulunmadığı açıklandı.

07:28 . 17/05/2023 Çarşamba
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Nijerya’nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde ABD konvoyuna silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Nijerya polisinden yapılan açıklamada, silahlı kişilerin araçları ateşe vermeden önce 2 polisi ve 2 konsolosluk personelini öldürdüğü kaydedilirken, 3 kişinin ise kaçırıldığı açıklandı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby saldırıyı doğrulayarak, “Bir ABD konvoyu saldırıya uğradı. Söyleyebileceğim şey, olaya hiçbir ABD vatandaşının karışmadığı" ifadelerini kullandı.
Ayrılıkçı saldırılar arttı
Bölgede faaliyet gösteren ayrılıkçıların son yıllarda saldırılarını artırdığı Nijerya’da, saldırıların genellikle polis veya hükümet kurumlarını ve yetkililerini hedef aldığı biliniyor. Nijerya otoriteleri, güneydoğudaki saldırılardan yasadışı ilan edilen Biafra Ayrılıkçı Hareketi (IPOB) ve onun silahlı kanadı Doğu Güvenlik Ağı’nı sorumlu tutarken, IPOB ise şiddet iddialarını reddediyor.



#Nijerya
#ABD
#Anambra eyaleti
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