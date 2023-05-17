Nijerya’da ABD konvoyuna saldırı: Dört kişi öldü üç kişi kaçırıldı

Nijerya’nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde ABD konvoyuna silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Nijerya polisinden yapılan açıklamada, silahlı kişilerin araçları ateşe vermeden önce 2 polisi ve 2 konsolosluk personelini öldürdüğü kaydedilirken, 3 kişinin ise kaçırıldığı açıklandı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby saldırıyı doğrulayarak, “Bir ABD konvoyu saldırıya uğradı. Söyleyebileceğim şey, olaya hiçbir ABD vatandaşının karışmadığı" ifadelerini kullandı.

Ayrılıkçı saldırılar arttı