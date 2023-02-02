Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, saldırının ardından polisin silahlı kişilerle çatışmaya girdiğini belirtti. Anene, çatışmada yaralanan bir polisin de yaşamını yitirdiğini aktardı.