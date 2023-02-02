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Dünya

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor. Dün Benue eyaletine bağlı Naka bölgesine gelen silahlı kişiler saldırı düzenledi, saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

18:02 . 2/02/2023 Perşembe
AA
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, dün, Benue eyaletine bağlı Naka bölgesine gelen silahlı kişiler saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, saldırının ardından polisin silahlı kişilerle çatışmaya girdiğini belirtti. Anene, çatışmada yaralanan bir polisin de yaşamını yitirdiğini aktardı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.


Ülkede 25 Şubat'ta yapılacak devlet bakanlığı seçimlerini kazanacak adayın, güvenlik sorunları başta olmak üzere ülkedeki çeşitli sorunlara çözüm bulması bekleniyor.


#Benue eyaleti
#Nijerya
#Afrika
13 dakika önce
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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti
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