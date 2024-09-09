Nijerya'da feci kaza: Yakıt tankeri kamyonla çarpıştı 48 kişi öldü

Meksika'da meydana gelen korkunç tren kazasında, kimyasal yüklü vagonlar raydan çıkarak etrafa savruldu. 3 Eylül tarihinde gece geç saatlerde meydana gelen tren kazası, bir göçmen çocuğun hayatını kaybetmesine ve birçok kişinin yaralanmasına neden oldu. Hayatını kaybeden çocuğun bedenine bir gün sonra vagonların altında ulaşıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, trajik kazada ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.