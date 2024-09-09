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Dünya

Nijerya'da feci kaza: Yakıt tankeri kamyonla çarpıştı 48 kişi öldü

Nijerya'da yakıt tankeri yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan kamyonla çarpıştı. 48 kişi hayatını kaybetti.

10:49 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:49 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Kazadan sonra iki araç kullanılamaz hale geldi.
Kazadan sonra iki araç kullanılamaz hale geldi.

Nijerya'nın Nijer eyaletinde yakıt tankerinin yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 48 kişi yaşamını yitirdi.


BBC'nin haberine göre Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı, çarpışmanın ardından patlamanın meydana geldiğini bildirdi.


Kaza yerine acil durum ekiplerinin yönlendirildiği, 48 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.


Ulusal basındaki haberlerde yaşamını yitirenler için toplu cenaze töreninin düzenleneceği belirtildi.


Kazadan kısa süre sonra çekilen görüntülerde tamamen yanmış iki aracın yanı sıra çok sayıda ölü büyükbaş hayvan dikkati çekiyor.



#KAZA
#Nijerya
#tanker
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