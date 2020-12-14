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Dünya BMden Nijeryada kaçırılan yüzlerce öğrenci için çağrı Derhal ve koşulsuz serbest bırakın
AVRUPA

Nijerya'da kaçırılan öğrenciler

BM'den Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrenci için çağrı: Derhal ve koşulsuz serbest bırakın

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın Katsina eyaletinde kaçırılan öğrencilerin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısı yaptı. Silahlı çete üyeleri, 11 Aralık gecesi Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 600'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı. Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, olay bölgesini ziyaret ederek, öğrencilerin çok yakında kurtarılacağına dair söz vermişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesindeki erkek yatılı okulundan öğrencilerin silahlı gruplarca kaçırılmasını kınadı.

Derhal ve koşulsuz

Okullara ve diğer eğitim merkezlerine yönelik saldırıların ciddi insan hakkı ihlali olduğunun altını çizen Dujarric, kaçırılan öğrencilerin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

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600'den fazla öğrenci kaçırılmıştı

  • Silahlı çete üyeleri, 11 Aralık gecesi Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 600'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı. Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, olay bölgesini ziyaret ederek, öğrencilerin çok yakında kurtarılacağına dair söz vermişti.

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Öte yandan bölge halkı, kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için protesto gösterilerine devam ediyor. Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyon başlatıldığını belirtmişti.

Ek güvenlik güçleri sevk edilecek

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını, bölgeye arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söylemişti.

Katsina Valisi Aminu Masari de saldırının ardından "eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması" talimatı vermişti.

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