Dünya Nijeryada kaçırılan Türklerin kurtarılması için operasyon başlatıldı
AFRİKA

Nijerya'da kaçırılan Türklerin kurtarılması için operasyon başlatıldı

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılması için operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Geçtiğimiz günlerde Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine düzenlenen saldırıda 10 Türk gemici kaçırılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine düzenlenen saldırıda 10 Türk gemici kaçırılmıştı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılması için operasyon başlatıldı.

Kwara Eyalet Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarını kurtarmak için ormanlık alanda operasyon başlatıldı." dedi.

Okasanmi, kırsal bölgede telefon çekmediği için detaylı bilgi veremeyeceklerini, ancak operasyon tamamlandıktan sonra bilgilendirme yapabileceklerini söyledi.

Ülkenin Kwara eyaletinde geçen cuma akşamı 4 Türk vatandaşı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırılmıştı.

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı
DÜNYA
Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı
Operasyon başlatıldı

Operasyon başlatıldı

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.
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