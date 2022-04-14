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Dünya Nijeryada kızamık salgını Bin çocukta tespit edildi
AFRİKA

Nijerya'da kızamık salgını: Bin çocukta tespit edildi

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde son 4 ayda 1000 çocuğun kızamığa yakalanırken, salgınla mücadele kapsamında eyalet genelinde rutin bağışıklama sağlayan ve yeterince aşı stoku olan 500 merkez kuruldu.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada kızamık salgını: Bin çocukta tespit edildi
Foto/arşiv

Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ali İnname, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinde son 4 ayda 1000 çocukta kızamık salgını tespit edildiğini belirtti.

Salgın nedeniyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini kaydeden İnname, "Salgınla mücadele kapsamında eyalet genelinde rutin bağışıklama sağlayan ve yeterince aşı stoku olan 500 merkezi kurduk." dedi.

İnname, hastalığın yayılmasını önlemek için aşı kampanyası başlatacaklarını ifade etti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

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