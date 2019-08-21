Dünya Nijeryada konvoya saldırı 5 ölü
AFRİKA

Nijerya'da konvoya saldırı: 5 ölü

Nijerya'da konvoya saldırı: 5 ölü

Nijerya'da Nasarawa Eyaleti Vali Yardımcısı Emmanuel Akabe'nin konvoyuna düzenlenen saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Nijerya'da vali yardımcısının konvoyuna saldırıda 5 polis öldü.
Nijerya'da vali yardımcısının konvoyuna saldırıda 5 polis öldü.

Nijerya'da Nasarawa eyaletin polis sözcüsü Samalia Usman, Akabe'nin de bulunduğu konvoyun dün akşam Nasarawa Eyaleti'nin başkenti Lafia'dan başkent Abuja'ya gittiği sırada Akwanga bölgesinde saldırıya uğradığını açıkladı.

  • Saldırının silahlı soyguncular tarafından yapıldığını belirten Usman, "Güvenlik güçleri saldırıya karşılık verdi ancak çete üyeleri çok fazlaydı ve 5 polisin ölümüne neden oldular" dedi.

Bu arada, Nasarawa Valisi Abdullah Sule'nin saldırıya ilişkin yardımcılarıyla acil toplandığı kaydedildi.

Nijerya'nın farklı bölgelerinden fidye için adam kaçırma ve silahlı soygun olayları sıklıkla yaşanıyor.
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