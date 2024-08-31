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Dünya

Nijerya'da M çiçeği alarmı: Vaka sayısı yükseliyor

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 48'e çıktığı bildirildi.

07:43 - 31/08/2024 Cumartesi
AA
M çiçeği
M çiçeği

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsün ülkenin, başkent Abuja'nın yanı sıra 20 eyaletine yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, virüsün vaka sayısının 48'e yükseldiği kaydedilerek, virüs nedeniyle can kaybı olmadığı ifade edildi.

Nijerya, M çiçeği hastalığıyla mücadele kapsamında ABD'nin gönderdiği 10 bin doz aşı 27 Ağustos'ta teslim almıştı.

Nijerya hükümeti, M çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlamıştı.

Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etmişti.


Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.


Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.



#M çiçeği virüsü
#mpox
#Nijerya
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