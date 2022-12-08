Dünya Nijeryada müslüman öğrencilere başörtüsü serbestliği geldi
AFRİKA

Nijerya'da müslüman öğrencilere başörtüsü serbestliği geldi

Nijerya'nın Lagos eyaletindeki okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü kullanması serbest bırakıldı. Lagos Valiliğinden yapılan açıklamada, Yargıtay'ın kararıyla eyaletteki okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü kullanmasına izin verildiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada müslüman öğrencilere başörtüsü serbestliği geldi
Nijerya'da müslüman öğrencilere başörtüsü serbestliği geldi

Nijerya'nın Lagos eyaletteki tüm okullarda çocukların ibadet özgürlüğü hakkı olduğunun altını çizilen açıklamada, "Bu yüzden isteyen tüm Müslüman kız öğrenciler serbestçe başörtüsü takabilir." ifadesi kullanıldı.

Müslümanların Başörtüsü Savunucusu Mutiat Orolu-Balogun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lagos eyaletindeki okullarda getirilen başörtüsü serbestliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Orolu-Balogun, Müslümanların haklarını kullanmak için barışçıl ve yasal yollara başvurduklarını kaydederek, "Bize zafer bahşettiği için Allah'a şükrediyoruz. Bu yolculukta bir arada duran ve destek veren Müslümanlara şükranlarımızı sunarız." dedi.

Çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı Nijerya'nın güney ve batı bölgelerinde, zaman zaman bazı iş yerleri ve okullarda kadınların başörtüsü kullanımı tartışmalara neden oluyor.

Kwara eyaletinde 19 Şubat'ta, Müslüman ve Hristiyan dini liderlerinin kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine 10 okulda eğitime ara verilmişti.

Ülkenin Oyo eyaletinde 2018'de, 9 öğrenci başörtüsü taktıkları gerekçesiyle okul yönetimince kampüsten çıkarılmıştı.

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