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Dünya Nijeryada silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 154 kişi öldü
AFRİKA

Nijerya'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 154 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 10 Nisan'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 154 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Garga Meclis Üyesi Ya'u Abubakar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 bin 800 kişinin korkudan evlerini terk ettiğini ve saldırıda çok sayıda evin de kundaklandığını ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 154 kişi öldü
Arşiv

Nijerya'da Garga Meclis Üyesi Ya'u Abubakar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 Nisan'da motosikletli silahlı kişilerin Plateau eyaletine bağlı Kanem bölgesinde etrafa ateş açtığını belirtti.

5 BİNE YAKIN KİŞİ KORKUDAN EVİNİ TERK ETTİ

  • Saldırının ardından şimdiye kadar 154 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Abubakar, yaklaşık 4 bin 800 kişinin korkudan evlerini terk ettiğini söyledi. Abubakar, saldırıda çok sayıda evin de kundaklandığını ifade etti.

"FAİLLER AFFEDİLMEYECEK"

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak, faillerin "kurtulmaması ve affedilmemesi" gerektiğini belirtti. Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, yaptığı açıklamada, saldırılardan silahlı çete ve Boko Haram üyelerinin sorumlu olduğunu söyledi.

  • Mohammed, "Şu anda yaşanan olaylar, silahlı çete ve Boko Haram üyeleri arasında bir tür kutsal olmayan el sıkışma olmasıdır" dedi. Öte yandan, Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Sadiya Umar Farouq, saldırıyla yerinden edilmiş kişilere yiyecek, su ve battaniye gibi yardım malzemeleri sevk edildiğini ifade etti.

Nijerya'nın Kaduna eyaletine korkunç saldırı: 200 evi ateşe verip 34 kişiyi öldürdüler
FOTOĞRAF 15
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Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Mart'ta silahlı kişilerin eyaletin Kaura bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.
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Saldırının ardından bölgedeki güvenlik güçlerinin arama çalışmaları başlattığını aktaran Aruwan, \"Maalesef şimdiye kadar aralarında 2 askerin bulunduğu 34 kişinin cesedine ulaşıldı.\" ifadesini kullandı.
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Aruwan, saldırıda 200 ev, 32 dükkan, 3 araç ve 17 motosikletin kundaklandığı bilgisini paylaştı.
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Eyalette artan şiddet olayları nedeniyle Jema'a ve Kaura bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
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Kaduna eyaletinde 17 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi kaçırılmıştı.
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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybederken, 200 ev, 32 dükkan, 20 araç ise kundaklandı.
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