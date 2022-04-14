Nijerya'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 154 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde 10 Nisan'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 154 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Garga Meclis Üyesi Ya'u Abubakar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 bin 800 kişinin korkudan evlerini terk ettiğini ve saldırıda çok sayıda evin de kundaklandığını ifade etti.

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