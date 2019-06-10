Dünya Nijeryada silahlı saldırı 25 ölü
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AFRİKA

Nijerya'da silahlı saldırılar: 25 ölü

Nijerya'da silahlı saldırı: 25 ölü

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce büyükbaş hayvanın telef olduğu saldırılarda, binlerce kişi korkudan evlerini terk ederek Gandi bölgesindeki kampa sığındı.

Haber Merkezi AA
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Sokoto eyaletine bağlı Kalhu, Tsage ve Geeri köylerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yüzlerce büyükbaş hayvanın telef olduğu saldırılarda, binlerce kişi korkudan evlerini terk ederek Gandi bölgesindeki kampa sığındı.

Sokoto Valisi Aminu Waziri Tambawal, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiğini belirterek, "Bu tür barbarca saldırılara son vermek için daha çok önlem alacağız ve bu konuda halka itidalli olma çağrısı yapıyorum." dedi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

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