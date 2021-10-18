Dünya Nijeryada pazar yerine silahlı saldırı En az 30 kişi öldü
AFRİKA

Nijerya'da pazar yerine silahlı saldırı: En az 30 kişi öldü

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haberi duyuran Eyalet Hükümeti Sözcüsü Muhammad Bello, yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada silahlı saldırı
Arşiv

Nijerya'da Sokoto Eyalet Hükümeti Sözcüsü Muhammad Bello, yaptığı açıklamada, kimliğini henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Goronyo bölgesindeki pazar yerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Ölü sayısı net değil

  • Bello, "Saldırıda ölü sayısından emin değiliz ama en az 30 kişi hayatını kaybetti." dedi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Bello, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da, 10 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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