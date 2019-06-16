Dünya Nijeryada silahlı saldırılar 35 ölü
AFRİKA

Nijerya'da silahlı saldırılar: 35 ölü

Nijerya'da silahlı saldırılar: 35 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Kwallido, Tungar Kahau ve Gidan Wawa köylerine motosikletle gelen silahlı kişiler, çiftçilere saldırdı. Saldırılarda 35 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

  • Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Son olarak iki hafta önce silahlı kişilerin düzenlediği benzer bir saldırıda 23 kişi ölmüştü.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Nijerya'da silahlı saldırı: 25 ölü
DÜNYA
Nijerya'da silahlı saldırı: 25 ölü

Nijerya'da silahlı çeteler çökertildi
DÜNYA
Nijerya'da silahlı çeteler çökertildi
Bu iş bitmiştir

Bu iş bitmiştir

​MHP lideri Bahçeli'den ABD'ye S-400 resti.
Kandil ve Metina vuruldu

Kandil ve Metina vuruldu

​Pençe Harekatı'yla koordineli hava operasyonu düzenlendi.
Anındakarşılık verildi

Anında
karşılık verildi

İdlib'deki gözlem noktasına saldırı düzenlendi.
Projelerle boş vaatler kapışacak!

Projelerle boş vaatler kapışacak!

Adaylar bugün televizyonda karşı karşıya gelecek.
9 ayın zirvesinde

9 ayın zirvesinde

​Haftalık bazda yüzde 1 getiri sağladı.
Saniyeler<br>kala yetiştirdi

Saniyeler
kala yetiştirdi

​YKS'ye geç kalan öğrencinin imdadına polis yetişti.
Karı koca öldü

Karı koca öldü

Sele kapılan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Hedefinde<br>New York Times var

Hedefinde
New York Times var

ABD Başkanı Trump, gazeteyi sanal ihanet ile suçladı.
Cehennem Deresi'nde çatışma

Cehennem Deresi'nde çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.
Kur'an-ı Kerim provakasyonu

Kur'an-ı Kerim provakasyonu

​Norveç'te İslam karşıtı grup Müslümanlara hakaret yağdırdı.
Bölgesel değil küresel aktör

Bölgesel değil küresel aktör

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, Asya Zirvesi dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
41 ile yağış uyarısı

41 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Eminönü'nde bulundu

Eminönü'nde bulundu

​Vatandaşlar görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
7,4'lük <br>depremle sarsıldı

7,4'lük
depremle sarsıldı

​Depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.
Amatöre <br>tarihi destek

Amatöre
tarihi destek

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...
Biz yaptık o övündü

Biz yaptık o övündü

​Beylikdüzü eski Belediye Başkanı Yusuf Uzun, Yeni Şafak'a konuştu.
Tatbikat fiyaskosu

Tatbikat fiyaskosu

​Denizkurdu-2019'u taklit etmeye çalışan Yunanistan, cılız tatbikatıyla alay konusu oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.