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Dünya

Nijerya’da tarihi cami çöktü: 10 ölü 25 yaralı

Nijerya’nın Kaduna eyaletinde tarihi caminin çökmesi sonucu 10 kişi öldü, 7’si ağır 25 kişi yaralandı.

09:10 . 13/08/2023 Sunday
IHA
Ülkede bazı binalarda sık sık çökme meydana geliyor.

Ülkede bazı binalarda sık sık çökme meydana geliyor.

Kaduna eyaletindeki tarihi cami akşam namazında çöktü. Caminin enkazı altında kalan 10 kişi hayatını kaybederken, 7’si ağır 25 kişi yaralandı. Arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği camide çökmenin nedeni için soruşturma başlatıldı. Yetkililer ise kazaya ilişkin, “Bir gün önce caminin duvarında bir çatlak gözlemlemiştik ve onarım için inşaat mühendisi ekibi görevlendirmeyi planlıyorduk” dedi.

Nijerya’da 1830’lu yıllarda inşa edilen cami her yıl dünyanın dört bir yerinden gelen Müslümanların uğrak noktası olarak biliniyor. Ülkede bazı binalarda sık sık çökme meydana geliyor.

Uzmanlar, bu çökmelerin nedenini eskiyen yapılar, bina planlaması, yönetmeliklere uyulmaması ve inşaat sırasında standart altı malzemelerin kullanılması olarak belirtiliyor.


#Nijerya
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