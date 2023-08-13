Nijerya’da tarihi cami çöktü: 10 ölü 25 yaralı

Nijerya, Nijer'i işgale hazırlık için sınırına asker taşıyor. Nijerya Savunma Bakanlığı Enformasyon Daire Başkanı Tuğgeneral Tukur Gusau henüz bir talimat olmadığını ancak hazırlıkların devam ettiğini ifade etti. Fransa, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Senegal Nijer'e askeri müdahaleyi desteklemeye hazır olduğunu ilan etti.