Nijerya'da tekne faciası: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da batan teknede onlarca kişi öldü.
Nijerya'nın Niger eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan teknenin batması sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Niger eyaletindeki düğünden dönen kişiler Kwara eyaletine gitmek üzere tekneye bindi.
Teknenin Niger Nehri'nde bir ağaca çarparak batması sonucu onlarca kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.
Yağış sezonu tekne facialarını da beraberinde getiriyor
Kwara Eyaleti Valisi AbdulRahman AbdulRazaq, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği talihsiz olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.
AbdulRazaq, kazada kaybolanların sağ kurtulmasına yönelik temennisini aktardı ve kurtarma çalışmalarını takip etmeye devam edeceğini ifade etti.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.
Son olarak geçen ay ülkenin Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişi yaşamını yitirmişti.