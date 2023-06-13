Nijerya'da tekne faciası: Onlarca kişi hayatını kaybetti

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırladı. Biden, NATO müttefiklerinin hiç olmadığı kadar birleşmiş olduğunu ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanıldığını söyledi. ABD Başkanı, İsveç'in de çok kısa sürede İttifak'a üye olmasını umduklarını kaydetti.