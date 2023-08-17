Nijerya'da yeni kabine açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kaçakçılara yönelik hava operasyonu düzenlendi. Düzenlenen "Delta Safe" operasyonu sonucu çalıntı ham petrol taşıyan üç geminin imha edildiği bildirildi. Öte yandan ordunun ayrıca Rivers eyaletinin başkenti Port Harcourt'taki yasa dışı rafineride petrol ürünleriyle dolu tank ve depoları belirlediği, tesisi imha ettiği de aktarıldı.