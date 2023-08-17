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Dünya

Nijerya'da yeni kabine açıklandı

Nijerya'da 29 Mayıs'ta göreve gelen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 46 üyeli kabinesini açıkladı. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Tinubu'nun Devlet Başkanlığı görevini yürüteceği yeni kabinede 8 kadın üyenin yer aldığı bilgisi verildi. Tinubu'nun kabinesinde tanınmış siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda yeni siyasetçinin de yer alması dikkat çekti.

10:16 . 17/08/2023 Perşembe
AA
Nijerya'da yeni kabine açıklandı.

Nijerya'da yeni kabine açıklandı.

Nijerya'da 29 Mayıs'ta göreve gelen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 46 üyeli kabinesini açıkladı.


Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu'nun Devlet Başkanlığı görevini yürüteceği yeni kabine, 8'i kadın 46 üyeden oluşuyor.


Tinubu'nun kabinesinde tanınmış siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda yeni siyasetçinin de yer alması dikkati çekti.


Ülkedeki güçlü siyasetçilerden eski Rivers Eyaleti Valisi Nyesom Wike Federal Başkent Bölgesi (FCT) Bakanı, Nijerya'nın eski Berlin Büyükelçisi Yusuf Maitama Tuggar da Dışişleri Bakanı olarak atandı.


Nijerya'da 25-26 Şubat'taki seçimleri kazanarak devlet başkanlığı koltuğuna oturan Tinubu, 29 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlamıştı.






#Nijerya
#Bola Ahmed Tinubu
#Kabine
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