Dünya Nijeryadaki yağışlar sel felaketine dönüştü 4,4 milyon kişi etkilendi
AFRİKA

Nijerya'daki yağışlar sel felaketine dönüştü: 4,4 milyon kişi etkilendi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, bu yıl ülkede şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerin çok sayıda can ve mal kaybına yol açtığı aktarıldı. Ülkedeki sellerden 4,4 milyon kişinin etkilendiği ve seller nedeniyle 2,4 milyon kişinin de yerinden olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Haber Merkezi AA
Nijeryadaki yağışlar sel felaketine dönüştü: 4,4 milyon kişi etkilendi
Nijerya'da sel etkili oldu

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, bu yıl ülkede şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerin çok sayıda can ve mal kaybına yol açtığı aktarıldı.

Ülkedeki sellerden 4,4 milyon kişinin etkilendiği ve seller nedeniyle 2,4 milyon kişinin de yerinden olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şiddetli yağışların oluşturduğu seller, 676 hektar arazinin hasar görmesine sebep oldu.

600'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Nijerya hükümeti, ülkede mayıstan bu yana süren yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklamıştı.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Uluslararası Göç Örgütü: Pakistan'da sel nedeniyle 10 milyon kişi yerinden oldu
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IOMdan yapılan yazılı açıklamada, Örgütün Pakistan ofisinin, sel nedeniyle evlerini terk eden sivillere barınak sağlamak için yerel ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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Sindh eyaletine bağlı Thul Tehsil kentinde IOMun, yerel ortaklarından Teknik İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (ACTED) ile sel mağduru ailelere 25 bin barınak malzemesi dağıttığı ve ihtiyacın olduğu diğer bölgelere yardım ulaştırılması için IOMun yetkililerle yakın temas halinde olduğu kaydedildi.
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Şimdiye kadar sel nedeniyle ülke genelinde 10 milyona yakın kişinin yerinden olduğu belirtilerek, IOM, çok sayıda kişinin ihtiyaç duyduğu yardımı temin edememe ihtimalinden endişe duymakta ve uluslararası ortaklarına destekleri artırma çağrısında bulunmaktadır. ifadesi kullanıldı.
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Pakistanda 14 Hazirandan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 1500ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.
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Uluslararası Göç Örgütü: Pakistan'da sel nedeniyle 10 milyon kişi yerinden oldu
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Pakistan'da sel felaketi nedeniyle 10 milyona yakın kişinin yerinden olduğunu açıkladı.


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