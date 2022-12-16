Nijerya'daki yağışlar sel felaketine dönüştü: 4,4 milyon kişi etkilendi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, bu yıl ülkede şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerin çok sayıda can ve mal kaybına yol açtığı aktarıldı.

Ülkedeki sellerden 4,4 milyon kişinin etkilendiği ve seller nedeniyle 2,4 milyon kişinin de yerinden olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şiddetli yağışların oluşturduğu seller, 676 hektar arazinin hasar görmesine sebep oldu.

600'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Nijerya hükümeti, ülkede mayıstan bu yana süren yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklamıştı.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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