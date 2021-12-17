Dünya Nijeryalı iş insanları Türkiyede yatırım yapmak istiyor
AFRİKA

Nijeryalı iş insanları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor

Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Richard Adeniyi Adebayo, Nijeryalı iş insanlarının Türkiye'de yatırım yapmak istediğini belirterek, "Nijeryalı iş insanları zaten Türk iş adamlarının güvenini kazandı. Bundan dolayı Türkiye ile çok güzel işler yapacağız." dedi. Adebayo, dün İstanbul'da yüksek düzeyli memurlar düzeyinde başlayan ve bugün bakanlar ve devlet başkanları düzeyinde devam edecek olan III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde soruları yanıtladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Nijeryalı iş insanları Türkiyede yatırım yapmak istiyor
Arşiv

Özellikle son yıllarda Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin önemine işaret eden Adebayo, "Gerekli anlaşmaların imzalanmasında ve her iki ülkenin işletmeleri arasında bilinçli şekilde bağlantıların oluşturulmasında kaydettiğimiz ilerlemeyi şahsen beğeniyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Nijerya'daki yatırımlarının etkisinin, kesinlikle rakamların ötesinde olduğunu vurgulayan Adebayo, iki ülkenin ticaret hacminin artırılması için çaba sarf edildiğini dile getirdi.

Adebayo, Nijerya'nın hızla uygulanabilecek sürdürülebilir ortaklıklar istediğine ve bu ortalıklarda Türkiye'nin önemli olduğuna dikkati çekti.

Türkiye, Nijerya'nın stratejik ortağı olduğunu kanıtladı

Türkiye'nin Nijerya'da yaptığı yatırımlarla "ülkenin stratejik ortağı" olduğunu yeterince kanıtladığını söyleyen Adebayo, "Son zamanlarda Türkiye-Nijerya ilişkileri tarım, inşaat, tüketim ürünleri, eğitim, petrol ve doğal gaz gibi çeşitli alanlarda ilerleme kaydetti." diye konuştu.

Adebayo, iki ülkenin mevcut ekonomik ilişkilerinin iyileştirilmesi için potansiyelinin fazla olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin Nijerya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve tarım ürünleri ithal ederken, Nijerya'nın ise Türkiye'den tekstil, halı, tarım makineleri ve tıbbi malzemeleri ithal ettiğini aktardı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA), Afrika'daki teknik desteği için Nijerya'yı bölgesel koordinasyon merkezi olarak seçtiğine değinen Adebayo, Türkiye'nin Abuja'da üniversite dahil çeşitli okulların kurulması yoluyla Nijerya'nın eğitim sektöründe çok aktif olduğunu vurguladı.

Adebayo, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacmini artırmak için petrol, doğal gaz, sanayi, tarım ve madencilik gibi sektörlerde iş birliği yapılabileceğini belirterek, "Ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için iş ve ticaret fuarları gibi ticari tanıtım faaliyetleri, her iki ülke için yatırım fırsatları yaratabilir." dedi.

Nijerya-Türkiye Stratejik İş Konseyi" kurulması teklifi

Adebayo, yakın zamanda Türkiye ile Nijerya'nın arasındaki ekonomi alanında imzalanan mutabakat zaptlarının, iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerde ilerleme kaydedildiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Nijerya'da yaptığı yatırımlar gibi Nijeryalı iş insanlarının da Türkiye'de yatırım yapmak istediğini belirten Adebayo, "Nijeryalı iş insanları zaten Türk iş adamların güvenini kazandı. Bundan dolayı Türkiye ile çok güzel işler yapacağız." diye konuştu.

Adebayo, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükseltilmesi için her iki ülkeden kamu sektörü ve özel sektörden oluşan Nijerya-Türkiye Stratejik İş Konseyi kurulması teklifinde bulundu.

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ikinci gününde düzenlenen oturumlarla devam ediyor
GÜNDEM
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ikinci gününde düzenlenen oturumlarla devam ediyor

Türkiye-Afrika Zirvesi başlıyor
GÜNDEM
Türkiye-Afrika Zirvesi başlıyor
Kütahyada ortaya çıktı

Kütahya'da ortaya çıktı

​'İlk kez bulduk bizim için sevindirici'
Borsadarekor üstüne rekor

Borsada
rekor üstüne rekor

​Tüm zamanların en yüksek seviyesinde.
Valilik duyurdu

Valilik duyurdu

İstanbul'da sahte alkolden 22 kişi öldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

​Otomobil bayileri akıl almaz yöntemlerle vatandaşları soyuyor.

Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız.

​Valilik beş günlük hava durumunu açıkladı.

Coşkulu kalabalık Kafkas dansıyla karşıladı.
Mutfaktan biyodizele

Mutfaktan biyodizele

​2023'te 500 milyon litre biyodizel üretimi hedefleniyor.
PKK işaretledi ABD katletti

PKK işaretledi ABD katletti

​ABD-PKK kirli ittifakının detayları gün yüzüne çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.