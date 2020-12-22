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​Niye geldin Paşinyan: Papaz kiliseden kovdu

Niye geldin Paşinyan: Papaz kiliseden kovdu

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında ağır bir hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dini tören için gittiği kilisede papaz tarafından kovuldu. Ölen askerler için düzenlenen ayine katılan Paşinyan’ın kilisedeki zor anları kameralara yansıdı. Papazın elini havada bırakmasıyla şok yaşayan Paşinyan, yanındaki korumalara ‘gidiyoruz’ diyerek, kiliseden ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan karşısında Karabağ’da hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kilisede ölen askerler için düzenlenen tören sırasında papaz tarafından kovuldu. Korumasına dönen Paşiyan “gidiyoruz” diyerek kiliseden ayrıldı.
Azerbaycan karşısında Karabağ’da hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kilisede ölen askerler için düzenlenen tören sırasında papaz tarafından kovuldu. Korumasına dönen Paşiyan “gidiyoruz” diyerek kiliseden ayrıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki savaşın sona ermesinin ardından ilk kez halkla yüzleşti. Kilisede ölen askerler için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatan Paşinyan, papaz tarafından kovuldu. Ermenistan’da, Dağlık Karabağ’daki savaşın sona ermesinin 40’ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için başkent Erivan’da 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi.

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KİLİSEYE ALMADILAR

  • Paşinyan, kilisede ölen askerler için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz Paşinyan’a tepki göstererek, önce elini vermedi, sonra da kapıyı gösterdi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara “gidiyoruz” diyerek, kiliseden ayrıldı. Öte yandan, Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında bulunan Syunik bölgesi sakinleri, Paşinyan’ın bölgeye gelişi ile ilgili protesto düzenlendi. Bir grup bölge sakini Paşinyan’ın konvoyunu durdurmak için kent girişinde nöbet tuttu.

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