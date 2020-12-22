​Niye geldin Paşinyan: Papaz kiliseden kovdu

Dünya

Pakistan'da iki Türk şirkete hukuksuz baskın düzenlendi: Personele sert müdahale

Pakistan’ın Lahor şehrinde "Albayrak ve Özpak Grubu'na" ait garajlara çevik kuvvet polisi tarafından baskın düzenlenerek çalışanları sokağa atıldı. Şirket mensuplarının verdiği bilgiye göre, polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden dışarı çıkartıp sokağa attı. Polisin sert tavrı sebebiyle arbede çıktı. Bazı çalışanları tartaklayan Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına müsaade etmedi.