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Dünya

Nobel ödüllü aktiviste 10 yıl hapis cezası

Belarus'ta mahkeme, 2022 yılında Nobel Barış Ödülü alan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski'ye 10 yıl hapis cezası verdi.

15:28 . 3/03/2023 Cuma
AA
Nobel ödüllü aktiviste hapis

Nobel ödüllü aktiviste hapis

Belarus’ta mahkeme, 2022 Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Ales Bialiatski’ye 10 yıl hapis cezası verdi.

Belta haber ajansına göre, Minsk’teki mahkemede “Vesna” isimli Belarus’a kayıtlı olmayan insan hakları örgütü yöneticilerine yönelik görülen davada karar verildi.

Bialiatski ile diğer yöneticilerin “kaçakçılık” ve “kamu düzenini ağır şekilde bozan eylemlerin hazırlanması, organize edilmesi ve bu eylemlere katılım” gerekçesiyle suçlandığı davada, mahkeme, sanıkları 7 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı.

Buna göre, 2022 Nobel Barış Ödülü sahibi Bialiatski 10 yıl, Valentin Stefanoviç 9 yıl, Vladimir Labkoviç 7 yıl, duruşmada hazır bulunmayan Dmitriy Solovyev’e 8 yıl hapis cezası verildi.

Karar, yayımlandıktan sonra 10 gün içinde temyize götürülebilecek.

2022 Nobel Barış Ödülü'nü, Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'dan insan hakları örgütleri Memorial ve Center for Civil Liberties kazanmıştı.

#2022 Nobel Barış Ödülü
#Belarus
#hapis
#Ales Bialiatski
1 saat önce
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Nobel ödüllü aktiviste 10 yıl hapis cezası
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