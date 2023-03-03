Nobel ödüllü aktiviste 10 yıl hapis cezası

Belta haber ajansına göre, Minsk’teki mahkemede “Vesna” isimli Belarus’a kayıtlı olmayan insan hakları örgütü yöneticilerine yönelik görülen davada karar verildi.

Bialiatski ile diğer yöneticilerin “kaçakçılık” ve “kamu düzenini ağır şekilde bozan eylemlerin hazırlanması, organize edilmesi ve bu eylemlere katılım” gerekçesiyle suçlandığı davada, mahkeme, sanıkları 7 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı.