Nobel ödüllü Rus gazeteciye kırmızı boyayla saldırı

Dmitry Muratov, Moskova'dan Samara şehrine gitmek üzere olan bir trende saldırıya uğradığını söyledi.

Novaya Gazeta, Rus makamlarını oldukça eleştirmesiyle biliniyor. Moskova'nın Rusya-Ukrayna savaşı haberleriyle ilgili uyarısının ardından faaliyetlerini durduran Novaya Gazeta gazetesinin editörü Telegramda "Gözlerim çok yanıyor" dedi.

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Erkek saldırgan, Muratov'a, "Bu bizim oğlanlarımız için" diye bağırdı.

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Novaya Gazeta'nın Telegram kanalında saldırı sonrası görüntüler yayınlandı. Muratov, olayın Perşembe günü Moskova-Samara treninde meydana geldiğini söyledi.

Saldırıdan sonra Dmitry Muratov'un tren kompartımanı

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana, Rusya'da kısıtlamalar giderek daha şiddetli hale geldi ve neredeyse tüm bağımsız yayınlara erişim engellendi veya sınırlandırıldı. Rusya ayrıca ülkede Facebook, Instagram ve Twitter'ı da yasakladı.

Ülkelerinin Ukrayna'yı işgaline karşı çıkan bir dizi Rus gazetecinin evleri, yakın zamanda bilinmeyen Kremlin yanlısı kişiler tarafından tahrip edildi.

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Savaş başladığından beri, Rusya'da savaşa karşı çıkanların hayatı giderek daha zor hale geldi. Hükümet, savaş hakkında sahte bilgi yayan insanları 15 yıl hapisle tehdit eden bir yasa çıkardı.